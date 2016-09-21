截肢國手程銘志 帕運「銀」回榮耀

程銘志（右）與女友（左）及妹妹合影。（記者劉信德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕37歲的程銘志，5年前遭逢一場無情車禍，被迫接受左腳截肢的殘酷事實，一度讓他陷入無盡深淵，如今克服一切困難，成功與林晏弘在里約帕運C4-5級的桌球男團賽贏得銀牌。

帕運男團桌球銀牌得主程銘志（右）、林晏弘（中）及健力銅牌得主林資惠（左）。（記者劉信德攝）

程銘志過去曾是青少年桌球國手，但前有蔣澎龍、後有莊智淵，同期還有張雁書等奧運名將；他坦言，當時應該是沒機會代表台灣出征奧運，如今用不同方式為國爭光，對他而言是種肯定。

回想備戰帕運期間，程銘志光去年一整年就參加6至7項公開賽，全力累積參加帕運的積分，他笑說：「當時真的很辛苦，現在則是有種苦盡甘來、嘗到甜美果實的感覺。」從那場車禍到帕運銀牌，程銘志過去面對人生突然發生巨大改變，其實經歷了很長的時間才走出陰霾，當選擇拿起桌球拍再戰，更花了3個月甚至半年，才習慣坐在輪椅上打球。

程銘志靠著過去打下的良好基礎，2013年台中公開賽就一舉戰勝中國世界第一的好手，讓自己的信心大增，如今已能堅定地表示，「我上場就是要以勝利為目標，而且都是在打球，應該跟過去沒有太大不同。」

雖已征戰過各大公開賽及在仁川亞帕運奪銅經驗，程銘志首度登上帕運殿堂，看見如此大規模的賽事，仍有著些許壓力；還好人在台灣的女友林彥穎靈活運用11小時的時差，照樣與他「熱線」紓壓，現在看見男友奪下銀牌，林彥穎說：「我當然以他為榮，也是我學習的榜樣。」

目前世界排名第3的程銘志，希望有朝一日能當球王，接下來會努力打好各項公開賽，爭取2018年的印尼亞帕運與世界盃門票，最後就是放眼4年後的東京帕運，期許再創佳績。