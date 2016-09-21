《亞洲盃》台灣女排奪第5 歷來最佳戰績

台灣女排以3：1力退伊朗，拿下第5名。 （排球筆記提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕在越南河內舉行的亞洲盃女子排球賽，台灣前役以直落3橫掃南韓，昨帶著高昂氣勢，再以3：1打退伊朗，順利摘下第5名，寫下隊史自2008年參賽以來的最佳戰績。

3：1打退伊朗

此役雙方競爭相當激烈，台灣前2局技高一籌，皆以25：21拿下，順利取得聽牌優勢；雖在第3局遭伊朗追回，但第4局並未給予對手反撲機會，又以25：22收下。吳韋華攻下全隊最高16分，張禎尹則貢獻15分。

台灣隊執行教練林明輝表示：「此役記取對越南之戰的教訓，縱使第3局落敗，但第4局成功頂住壓力，拿下最後的勝利，這是子弟兵們成長的地方。未來我們會繼續努力，吸取更多的經驗，爭取更好成績。」

亞洲盃女排賽自2008年舉辦以來，台灣曾在2012年贏得第7；2008、2010及2014年都拿到第6，本屆第5名一舉改寫前4屆的成績，締造隊史最佳。