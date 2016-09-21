《高雄公開賽第1回合》葉偉志 李家豪68桿並列領先

李家豪（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／高雄報導〕風災過後，場地狀況特殊，在高雄公開賽，打得準比打得遠更重要，昨天第一回合，葉偉志和李家豪都繳出68桿，並列領先。

葉偉志（記者趙新天攝）

葉偉志昨抓下4個博蒂、無柏忌，以完美的68桿完賽，賽後他說：「這回合每支球桿都打得很好，我們都知道場地現在的狀況，所以不會很用力打球，最重要還是把球打上球道、攻上果嶺，把球放到正確的點才是關鍵。」

雖然高雄球場工作人員努力清理殘枝倒幹，但球道外的長草區還是有很多待清運的堆積枝葉，昨天有些選手把球打進去，怎麼找都找不到，只好以遺失球罰桿來處理。

年輕好手李家豪這回合推桿幫了大忙，有好多洞博蒂是靠長推進洞，他抓下7個博蒂裡，至少4個是21呎以上的距離推進。他在後9洞賺3桿也吞下3個柏忌，還好回到前9洞抓到4隻小鳥都能保得住，目前以68桿並列領先。李家豪說：「原本來高雄參賽，目標是每天都打平標準桿72桿就好，第一回合能打出68桿，第二回合壓力會小一點。」

上午出發的長春老將盧建順，打下5個博蒂、2個柏忌，以69桿排名第3。週日他剛打完日本長春公開賽，以287桿名列第3；週一下午他才從日本趕回台灣，完全沒時間練球，只在週一傍晚站上推桿果嶺試一下速度，還好他年輕時在高雄球場待過很長一段時間，「主場」作戰仍有一定把握。昨天最精采的一擊是第12洞短洞，盧建順開球雖滾到果嶺後方，但回切15碼順利進洞，打下博蒂。

第一回合打完，包括許豪升、曾宏勝在內的6名年輕好手，同以70桿並列第4，地主選手劉心濰，昨上午在第9洞拿6號鐵桿打出生涯首次一桿進洞。謝繼賢因繳卡時未看清楚桿數，他打73桿，同組選手誤記為72桿，被判失格。