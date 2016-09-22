海碩盃》遭「爆頭」反變猛 彭賢尹雙打晉4

台灣選手彭賢尹（右）與中國選手公茂鑫（左）搭檔，二連勝搶下四強門票。

（記者黃志源攝）

〔記者梁偉銘／高雄報導〕雖然「爆頭」出糗，台灣「小毛」彭賢尹／中國公茂鑫反如睡獅突醒，第2種子「毛公配」關鍵時刻加足馬力，7：6（7：0）、6：3力退美國庫德拉／澳洲艾伯登，2連勝安抵高雄海碩男網挑戰賽雙打4強。

原住民「小毛」心臟特強，與老戰友公茂鑫是去年海碩雙打亞軍、前年冠軍，搭檔經驗與默契豐富，尤其首盤5平僵持不下時，雖遭隊友不慎誤擊頭部，「小毛」還自嘲被球給「打」醒。公茂鑫笑著解釋，第1盤第11局前排搭檔被自己失手「爆頭」後，彷彿開了竅，是此役轉捩點，「那分開始，我覺得他打得比之前都好，發球也都進了！」啞巴吃黃連的小毛則無奈回應：「我站網前，他接球時我回看一下，球直接飛來，還好沒打中眼睛。」當下他雖受驚倒地，所幸並無大礙，「苦主」還自我安慰：「沒事兒，反正贏了！」

艾伯登是2013年澳網混雙的大滿貫冠軍，雙打功力一流，庫德拉也非省油的燈，面對來勢洶洶的「美澳聯軍」，「毛公配」開賽穩紮穩打，不但從5：6躲過2個被破發點，首盤撐過「搶7」考驗，連下7分強勢滅火。次盤「毛公配」又把握第6局機會，聯手完成全場唯一破發，順勢拉開差距，直落2勝出。