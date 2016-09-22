高雄公開賽》「蘆筍」被果嶺搞毛 李家豪暫排頭

李家豪短桿切上第14洞果嶺。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／高雄報導〕刁鑽的旗位加上難搞的果嶺，使得高雄公開賽第2回合進展不多，李家豪昨天維持紅字成績，繳出71桿，以兩回合總計139桿單獨領先。

首回合並列領先的李家豪，昨天打下3個博蒂、2個柏忌，71桿完賽，他表示，這回合的旗位比較難打，要不是在果嶺最前端，就是放在最後面邊邊角角的位置，不太容易打靠近旗子。他的3個博蒂裡，有兩個是長洞第3桿短切球送到洞口旁的「OK博蒂」，兩個柏忌則是短洞風向判斷有點失誤，開球打太大沒打上果嶺。打完兩回合李家豪暫以1桿之差，領先盧建順、劉威侯和許豪升。劉威侯打出69桿，許豪升連續兩回合都打70桿。

轉職業第2年的劉威侯，昨天只花27次推桿，開球也沒什麼失誤，抓下5博蒂，另有2個柏忌，他在第18洞從21呎外長推進洞最精彩。許豪升原本有機會並列領先，但他在第18洞保Par的短推失手沒進，退至並列第2，賽後他說：「連續兩天的最後1洞都吞柏忌，沒關係還有兩天，慢慢來。」

盧建順看著他的球停在第13洞的洞口，一臉難以置信。（記者趙新天攝）

最悶的可能是盧建順，昨天他打了17個Par，只在第16洞把球送洞口邊半呎，打下唯一的博蒂。他說：「好多洞推桿過去都在洞口邊不進，也有好幾個推桿明明很用力，卻在洞口前就停住。第8洞最奇怪，推得很用力，球也正對洞口滾過去，竟然從洞口正上方跳過去。」

他表示，在高雄球場能打出無柏忌就不錯了，這裡的果嶺很難推進，有時候真的只能「先求平安，再添福壽。」

「一哥」林文堂昨天打出70桿，彭弘瑾繳出全場最佳的68桿，兩天總計141桿並列第5，只落後2桿。