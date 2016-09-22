「費王」一夫當關 8局封鎖國民

馬林魚王牌投手費南德茲一夫當關，8局12次三振無失分，壓制國民打線。（法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕全隊僅擊出3支安打、靠「怪力男」史坦頓陽春砲破蛋，乍看數據下，馬林魚怎麼看都不像昨天的贏家，但馬林魚古巴王牌費南德茲一夫當關，8局12次三振無失分，壓制國民打線，終場馬林魚就以1：0險勝國聯東區龍頭國民，打下一波3連勝。

教頭讚費南德茲代表作

費南德茲去年因傷僅出賽11場，今年投球局數雖已達季初設定的182.1局，但經昨天一戰，馬林魚總教練馬丁利對他有信心，例行賽可能繼續輪值，若球隊搶下外卡，費南德茲季後賽也有機會登板。

費南德茲近期其實遭遇小低潮，昨役之前9場先發防禦率4.02有些偏高，但他面對國民打線就是有一套，昨壓制8局後，對國民防禦率壓低至0.99，賽後馬丁利也盛讚費南德茲，認為他主要武器變速球投得好，表現堪稱本季代表作。

「怪力男」連2天開轟

同樣傷癒復出的史坦頓，連兩場開轟，面對國民先發投手羅亞克擊出的陽春砲，則是球隊贏球關鍵。羅亞克賽後說，他自認未失投，得向史坦頓致敬。史坦頓賽後則說，自己鼠蹊部傷勢狀況仍時好時壞，但比起代打，他更屬意每天先發。

馬林魚隊目前落後外卡仍有4場，戰績壓力大，但尚未完全絕望，國聯外卡則陷入大混戰，紅雀先發投手韋恩萊特昨天失了4分，但自己也擊出生涯新高4打點，助紅雀奪下4連勝，戰績和大都會、巨人並列外卡領先。