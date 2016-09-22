難忘「失冠之痛」 柯瑞發憤要更強

柯瑞（左）難忘上季冠軍戰第7戰遭騎士逆轉之痛。（資料照，路透）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA新賽季將於台灣時間10月26日點燃戰火，但MVP射手柯瑞仍無法釋懷上季季後賽於第7戰敗給騎士的痛，他說：「傷疤存在我心中，痛苦的記憶仍揮之不去。」

上季例行賽拿下破紀錄的73勝、總冠軍賽取得3勝1敗的聽牌優勢，但勇士始終無法拿下最關鍵的一勝，遭騎士上演大逆轉，無緣完成二連霸，柯瑞說：「感覺像一場惡夢，但挫折激發我內心的鬥志，新球季更有動力。」

勇士今夏迎來巨星杜蘭特，被視為奪冠大熱門，柯瑞表示：「杜蘭特的加盟，讓我們戰力比上季更完整，即使失去許多重要的替補球員，但大家團結一心，我已準備好迎接各種挑戰。」

日前柯瑞出席一場科技活動，談到未來NBA可能使用機器裁判來執法，柯瑞大表贊同地說：「如果機器裁判能出現在球場上一定很棒，但若誤判，我仍會用牙套丟它。」柯瑞曾於上季冠軍賽第6戰不滿裁判吹判而怒摔牙套，還因此砸到場邊的球迷。