江宏傑新婚示愛…「她是我的唯一」

江宏傑應媒體要求，再一次為福原愛戴上親手設計的婚戒。（美聯社）

9月1日已登記結婚

江宏傑與福原愛的婚戒。（中央社）

〔記者許明禮／綜合報導〕奧運國手江宏傑和日本桌球天后福原愛，昨連袂在東京召開記者會，證實兩人已在9月1日登記結婚，小傑也當場展示為小愛設計的專屬婚戒，並浪漫示愛：「代表她是我心目中的唯一！」今天兩人要在台灣向國人宣布好消息。

台日桌球好手江宏傑（左）與福原愛昨在東京舉行記者會，宣布兩人已登記結婚。（路透）

由於福原愛在日本和中國都享有盛名，這場在東京召開的記者會，吸引中、日媒體爭相採訪，場面盛大。福原愛以一襲白底藍花和服出席，臉上掩不住新婚的甜蜜；江宏傑則以藍色西裝帥氣登場，並用日語向媒體自我介紹：「初次見面，大家好，我是江宏傑，今天請多多指教。」

一把鑰匙求婚成功

被問到決定結婚的原因，江宏傑說：「小愛給我很多的溫暖和支持，也對我相當的包容。」福原愛則表示：「不管是多麼小的事，他都會和我商量，並支持我的決定。」

「傑愛戀」去年春天萌芽，雖然歷經外界「門不當，戶不對」的質疑，但兩人依然決定攜手共度一生，江宏傑也透露他是在里約奧運結束後向福原愛求婚。求婚的方式也很特別，江宏傑給了小愛一把鑰匙，希望她能成為這個家的女主人。小愛則嬌羞地說：「當時我嚇了一大跳，滿腦子空白，不記得當時是怎麼回答的了！」

設計小愛專屬戒指

兩人也應媒體要求秀出婚戒，戒指上有一顆小小的乒乓球及乒乓球的弧線。江宏傑透露，這是為小愛特別設計的，「這是根據我們的愛情、生活模式特別訂製的，比直接購買的意義還大，因為全世界只有唯一的一顆，代表她是我心目中的唯一。」

至於婚後的動向，福原愛表示，女性運動員婚後繼續出現在賽場的並不多，但結婚並不是放棄夢想，「我知道結婚有了家庭可能會有影響，但我想給後輩一個榜樣，我還會繼續比賽，我以代表日本出賽為榮。」

目前和捷克俱樂部還有合約在身的江宏傑，婚後也會繼續在歐洲訓練、比賽，全力備戰明年台北世大運，同樣為夢想努力。