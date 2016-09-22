海峽盃明開打 璞園兩代教頭鬥智

海峽盃明天起一連3天在花蓮縣立體育館舉行。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕海峽盃籃球錦標賽9月23日起一連3天在花蓮縣立體育館舉行，今年賽事由上季SBL冠亞軍台啤和璞園出征，迎戰由前璞園四連霸教頭許晉哲所領軍的CBA山西汾酒，與陣中有陳世杰、胡瓏貿的福建潯興。

璞園連霸期間在許晉哲麾下擔任助理教練的麥班達，上季於許晉哲西進中國後接掌兵符，例行賽率隊打出21勝9敗的戰績排名首位，無奈冠軍戰不敵台啤痛失霸業，如今首次在球場上和許晉哲碰頭，麥班達說：「過去許教練教導我很多，做夢也沒想過能親自領軍與他較量，希望讓他看到璞園的進步。」

今夏璞園補強碰壁，陣中主力蔡文誠、葛記豪和陳世杰3名主力離隊，璞園進入重建期，但麥班達仍充滿信心，他強調：「會利用海峽盃磨練新秀，璞園陣中一直都沒有超級巨星，我們主打團隊籃球。」

陳世杰上季表現空間遭壓縮，場均僅上陣9分22秒，創下自新人球季以來的新低紀錄，季末他轉戰CBA加盟福建潯興，卻意外於海峽盃碰上老東家，他說：「其實我們球隊的球風和台灣很接近，教練團也非常強調轉換快攻。」

7月底透過CBA選秀加盟福建潯興的胡瓏貿，今夏隨台灣隊征戰瓊斯盃和亞洲挑戰盃，未曾隨母隊訓練，胡瓏貿說：「終於能正式和隊友磨合，但沒有正式搭配過，海峽盃可能上場機會不多。」