高國輝12局再見保送 9︰8屠獅

高國輝獲得再見保送，以9:8擊敗統一獅，隊友灑水慶賀。（記者廖耀東攝）

羅國龍單場3轟成啞彈

獅隊羅國龍昨敲出3響砲。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕義大犀牛高國輝在11局打出追平比數的2分砲，12局下再選到再見四壞球，以9：8擊敗統一獅，讓弟弟羅國龍生涯首次的單場3響砲變成空包彈。

高國輝連3場開轟，連續2年達成30轟，本季全壘打追平中信兄弟蔣智賢和林智勝，向中職史上首次的全壘打王3連霸邁進一大步。

這是高國輝最近6場比賽的第5轟，他表示，當蔣智賢9月1日打出30轟時，他還只有25轟，而且因為受傷休息4個星期，一度以為沒有機會衛冕全壘打王了，沒想到蔣智賢和林智勝也停頓了一段時間，讓他有機會趕上來，現在覺得可以拚拚看。

羅國龍昨天對義大造成重傷害，不但轟出3支全壘打，還兩度擊出滾地造成失誤，也都跑回本壘，單場得5分創生涯新高，第9局就靠失誤上壘後，再以高國慶的二壘打跑回追平分，使得比賽以6：6進入延長。

11局上羅國龍轟出中外野陽春全壘打，統一以7：6首度領先，陳鏞基四壞球上壘，靠著代打蘇智傑的安打搶攻本壘，第一時間被判出局，但統一挑戰判決成功再得1分。

11局下義大1出局後林益全擊出二壘打，高國輝轟出中外野特大號全壘打追平比數，陳凱倫選到四壞球，靠著陽冠威的安打搶攻本壘被觸殺出局，義大挑戰判決失敗，比賽繼續延長。

單場MVP也被高國輝搶走

12局下義大胡金龍和林哲瑄安打、林益全被保送，2出局攻佔滿壘，前一打席全壘打的高國輝面對林子崴耐心選球，獲得四壞球而擠回再見分。

職棒生涯前兩年只有2轟的羅國龍，最近3場比賽共打出5支全壘打，本季已打出15轟，原本已獲選為單場MVP，最後卻被高國輝奪走。