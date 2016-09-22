高國慶出賽1300場 中職第5人

統一獅第四棒高國慶。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕統一獅「綠色坦克」高國慶昨天達成生涯第1300場出賽，下個月滿38歲的高國慶表示，這只是一個過程，他的目標是打到42歲，希望自己在球場上打拚的身影，能夠留在孩子們的記憶裡。

高國慶今年已陸續達成生涯700打點和1400安打，都是中職史上第4人，昨天再成為第5個達成1300場出賽的選手，也是獅隊隊史第1人，現役球員中僅次於中信兄弟彭政閔的1510場。

高國慶表示，這些紀錄都只是過程，將來會被很多人超越，因為現在18歲就可以打職棒，但是對他這種老球員而言，要超越的是自己，隨著年紀增長，上場機會可能逐漸減少，要累積紀錄越來越難，要比年輕人更努力才行。

高國慶的1對雙胞胎兒女現在4歲，高國慶表示，現在的事情他們將來可能都不記得，如果能打到42歲，那時候8歲的小孩子應該會記得他在球場上奮戰的樣子，對他們來說也會是很好的身教。

高國慶表示，陳金鋒、彭政閔、林智勝等人將來一定會進入台灣的棒球名人堂，自己和他們還有段差距，要以名人堂等級的成績做為持續努力的目標。