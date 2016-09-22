投手hold不住 中職防禦率王恐首破4

羅力 （資料照，記者方賓照攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今年中職邁入「超級打者年」，投手普遍被打爆，球季接近尾聲，目前義大犀牛洋投羅力以防禦率4.45暫居第1，本季很有可能出現史上首位4字頭的防禦率王。

韓職防禦率王前5高

日職防禦率王前5高

大聯盟防禦率王前5高

目前羅力4.45居冠

中職防禦率王前5高

目前在防禦率排行榜上，羅力以4.45居首，羅曼4.56、力猛4.98分居第2、3名，鄭凱文5.00排第4，已是本土投手最佳數據，王溢正防禦率6.99排名全聯盟第6。

今天羅力將先發對統一獅，即使接下來2場先發他都投出9局無失分完封，防禦率仍高達4.01，何況今年一整季中職僅出現5場完投、1場完封，羅力尋求連2場完封的難度很高。

翻閱各國職棒史，過去日、韓、中職防禦率王最高都是3開頭，且各出現2次。日職為2000年歐力士戎信行的3.27、2001年羅德洋投Nathan Minchey的3.26；韓職為前年三星洋投Rick VandenHurk的3.18，2003年現代獨角獸洋投Shane Bowers的3.01；中職史上防禦率王最高為2009年潘威倫的3.31，第2則是去年羅力的3.26。

大聯盟百年歷史，防禦率王累計超過260人次，僅7人次防禦率為3開頭，其中1950年克里夫蘭印地安人名投Early Wynn的3.20，為大聯盟史上數據最高的防禦率王，曾來台獻技的前義大犀牛洋投賈西亞，2001年效力水手以3.05奪防禦率王，大聯盟史上第5高。

以現狀來看，今年中職很可能出現4字頭的防禦率王，將成為美、日、韓、中職史上首例。