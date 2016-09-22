瘋狂打擊年 恐破6項紀錄

王柏融（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今年中職投手慘兮兮、打者也瘋狂，總計6大聯盟和個人紀錄可望被打破。

聯盟紀錄方面，去年中職平均防禦率高達5.11，已是歷年新高數據，今年飆高到6.05，幾乎已確定創下史上最差紀錄，其中洋投防禦率為5.47，同樣是史上新高，過去中職洋投防禦率最差為2009年4.45。

另外，目前中職4隊累積541轟（212場），早已打破1997年單季最高480轟紀錄（336場），可望寫下史上首次單季600轟的紀錄新頁。

個人紀錄方面，「大王」王柏融累積179安，只要在剩餘17場敲21安，就能成為中職史上單季200安第1人；王柏融（見圖，資料照）、林泓育、蔣智賢打擊率分別為0.422、0.410、0.406，3人可望挑戰中職首次單季4成打擊率。

另外，目前蔣智賢長打率0.745，有機會刷新1998年前興農牛洋砲怪力男所保持的史上最佳長打率0.732。