陽岱鋼博命接殺 助火腿登頂

陽岱鋼忍痛搏命演出，在中外野兩度上演關鍵美技。（翻攝自太平洋聯盟TV）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕短暫休5天後，右胸肋骨骨折的陽岱鋼昨替補上陣，忍痛搏命演出，在中外野兩度上演關鍵美技，兩次都讓先發投手大谷翔平振臂致敬，助火腿2：1扳倒軟銀，以4連勝重返洋聯首位，最快今天點亮封王魔術數字。

陽岱鋼忍痛搏命演出，在中外野兩度上演關鍵美技。（翻攝自太平洋聯盟TV）

不像央聯優勝早被廣島搶下，洋聯戰況膠著，軟銀、火腿在前2名拉鋸多時，昨起2連戰是兩隊季賽最後交手，昨靠大谷燃燒112球，8局8K只挨4安、失1分非責失，及萊爾德2局上2分砲，聯手要回洋聯龍頭，只要今天再贏軟銀或和局，就能亮起M6或M7。

陽岱鋼自15日後首度出賽，7局上代打1打數吞K，但7局下鎮守中外野幫大忙，今宮健太擊出中外野深遠飛球，陽岱鋼硬是跳上全壘打牆沒收長打，大谷也激動舉手致意，該局只用7球完成3出局。

9局下2出局二、三壘有人時，陽岱鋼又拚命在行進間沒收江川智晃的深遠飛球，以再見接殺化解失分危機，火腿監督栗山英樹也讚賞陽至少守下2分，並助大谷挺進9勝，防禦率降到1.99；大谷還自己打第8棒，繳4支1。

只是，陽岱鋼8月16日受傷即因撞牆接殺所致，球團才剛證實他傷勢嚴重須休息，卻又讓他負傷上陣，讓人看了捏把冷汗。