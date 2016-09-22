投打失衡 球評︰裁判也是關鍵

今年中職打者明顯力壓投手，球評潘忠韋認為，不是部分投手表現不好，而是整體投球數據都不理想，投打明顯失衡，包括比賽用球、好球帶都是因素，球季結束後有討論的空間。

本季主審好球帶過窄和不固定，一直為教練、球員所詬病，被視為超級打者年的因素之一。潘忠韋建議，聯盟應多照顧裁判，提升基本待遇和福利，並增加人力，讓裁判有更良善的環境和制度，才能解決根本問題。

潘忠韋舉例，過去台灣大聯盟曾派防護員跟著裁判，給予按摩和各項照護，促進身體恢復能力，希望裁判每場比賽都能以最佳狀態執法。他說，「主審也是人，狀況好，球看得仔細，狀況不好，判斷力會受影響。」

潘忠韋以過去自身球員經歷為例，他說，「我常要求自己打好，但身體狀況不好也沒辦法；同樣地，我們常要求裁判要判好，前提是裁判要保持在好狀態，但其他各項條件必須配合才行。」

（記者羅志朋）