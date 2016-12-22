重返先發仍吞敗 「豪」失望不失意

林書豪（中）重返先發，上場25分鐘繳出12分、4助攻，可惜籃網仍吞下3連敗。（美聯社）

豪小子攻12分、4助攻

〔記者林岳甫／綜合報導〕林書豪傷癒復出後，經過3場比賽適應，昨率籃網前往多倫多作客正式重返先發火線，全場繳出12分、4助攻，可惜籃網命中率不佳，許多空檔投籃不進，瞬間被拉開比數，以104：116輸球，苦吞3連敗及客場10連敗。

籃網3連敗 客場10連敗

生涯遇上暴龍數度繳出代表作的林書豪，這回頂著籃網主控光環來到加國作客，出手仍具備十足信心，開賽即飆進1顆三分球。豪小子並沒有「獨善其身」，上場25分鐘僅8次出手命中4球，包括2記三分彈，復出4場比賽仍無緣替籃網收下勝利，他說：「這樣的結果真的很令人失望，我們讓對手過於予取予求，他們還能輕鬆站上罰球線取分，整體而言就是我們打得太不用心了。」

暴龍此役在罰球線上出手31次命中24球，出手與命中數皆比籃網多，豪小子對於對手在場上的狀況觀察入微。

B.羅培茲輪休 禁區如大洞

籃網本季場均能在油漆區攻下46.4分，屬聯盟前段班，此役也有44分進帳，維持水準表現，輸球主因在於禁區失守，主力中鋒B.羅培茲昨輪休，不僅進攻缺少重心，連禁區防線的重要屏障都消失，讓暴龍在油漆區進帳多達60分，比暴龍在禁區取44.6分的平均值超出許多。

籃網昨日遠征加國出賽，僅是他們4天3戰的首場賽事，接下來還有兩場硬仗得面對，分別是台灣時間明早8點半於主場迎戰聯盟龍頭勇士，隔日得「背靠背」前往克利夫蘭挑戰騎士。