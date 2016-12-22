卡森斯飆55分 牙套更搶戲

國王卡森斯昨繳出生涯次高55分，助隊成功逆轉拓荒者。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕國王「表弟」卡森斯昨繳出生涯次高55分外帶13籃板，率隊在第四節上演逆轉秀，且難得一見地被趕出場又被赦免，助國王以126：121擊敗拓荒者，賞給對手3連敗。

卡森斯此役能裡能外，不僅在內線強攻，更投進平生涯單場紀錄的5顆三分球，以一人之力擋住拓荒者「雙槍」里拉德與麥考倫的猛烈攻勢，里拉德攻下24分、麥考倫則有36分進帳。

卡森斯在拓荒者休息區前噴出牙套，一度被驅逐出場。（取自NBA官網）

噴牙套被逐 表弟斥荒謬

此役還有意外插曲，放蕩不羈的卡森斯場上脾氣暴躁，火爆形象更深刻印在聯盟諸多裁判腦海中，他昨在第四節最後35.2秒擺進致勝兩分並造成對手犯規，隨即狂吼狂叫地慶祝進球，牙套卻不慎噴了出來，被裁判當即賞了技術犯規，加上原先早已身背1次技術犯規，依照規定遭驅逐出場，他當場傻眼暴跳如雷，隨後立刻直奔休息室冷靜。

經檢視重播畫面，裁判認定卡森斯是不小心吐出牙套，決定取消判決，他隨即回到場上完成「三分打」，率隊贏得勝利。面對離譜判決，卡森斯無奈表示，這真的太荒謬了！

不只卡森斯飆高分，塞爾提克「矮腳虎」I.湯瑪斯昨全場16投10中，包括7記三分彈，罰球線上則是17投全進，狂轟生涯新高44分，率隊以112：109於延長賽氣走灰熊，取得3連勝。