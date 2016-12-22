主場勇士難防 爵士難堪至極

勇士D.格林（左）一記漂亮灌籃，因吊掛籃框時間過長被吹技術犯規。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕聯盟進攻火力最旺盛的勇士，昨在主場迎戰聯盟最佳防守隊伍爵士，勇士不僅展現驚人火力，還祭出嚴密防守，逼使對手發生23次失誤，輕鬆以104：74大勝，拉出一波5連勝，穩坐聯盟龍頭。

勇士主場甲骨文球場連續203場例行賽座無虛席，讓眾將回到家中出賽能感受到滿場球迷對他們的支持，球迷還會以高分貝吼叫方式捍衛主場，成為客隊在此的一大夢魘。

就像近來狀況火熱的爵士，此次於甲骨文球場的整體表現一落千丈，投籃命中率僅35.5％，只攻下74分，寫下本季最低得分，更是隊史與勇士交手176次以來的最低分。

攻下15分、11籃板的D.格林，在第2節由後場殺至前場灌籃得手，High翻全場球迷，更在籃框上掛上許久才下來，裁判直接賞他本季第6次技術犯規，他則幽默回應：「我覺得這記灌籃很漂亮，誰來都擋不住我。」至於柯瑞全場攻下25分、杜蘭特22分與K.湯普森17分，4位好手第4節就好整以暇坐在板凳席上迎接勝利的到來。