大帝超越M.馬龍 得分榜躍史上第8

詹姆斯（左）昨攻下34分，生涯得分來到2萬7442分，正式超越傳奇球星M.馬龍，躍居史上第8。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕騎士「大帝」詹姆斯昨將自己的生涯得分排行榜名次又向上推升1名，並在關鍵時刻投進大號三分球，率隊以114：108於延長賽力退公鹿，與勁敵暴龍同日達成本季第20勝成就，繼續以1場勝差領先暴龍，穩坐東部龍頭。

詹姆斯此役攻下34分，將生涯總得分累積至2萬7442分，超越傳奇球星M.馬龍的2萬7409分，躍居史上第8，大帝本季場均可貢獻25.4分，若能維持同樣水準，可望在本季結束前，超越「大鯊魚」歐尼爾的2萬8596分。

即將邁入32歲的詹姆斯，由於此役戰況吃緊，他在場上待了47分29秒，為本季新高，進入延長賽仍未顯疲態，並於最後24秒投進一記大號致勝三分球，他說：「我平時都會練習投大號三分球，且此役的手感還不錯，我相信自己能順利把球投進。」