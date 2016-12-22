WTA台灣女網賽》21名百大球星爭后 李亞軒獲外卡

李亞軒獲贈WTA台灣女網賽首張外卡及特製球員版悠遊卡，「棒棒糖女孩」笑開懷。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2017年WTA台灣女網公開賽，下月農曆春節期間將在台北小巨蛋熱鬧開打，塞爾維亞前世界球后楊科維琪、法網女雙冠軍賈西亞等21名百大球星將共襄盛舉，大會把首張外卡及特製球員版悠遊卡，頒贈給我國世大運國手李亞軒，樂得「棒棒糖女孩」說：「哇，陣容好堅強！我卡在裡頭都覺得不好意思。」

本屆星光熠熠，日前李亞軒才看過珠海小年終賽，對可望訪台的烏克蘭悍將絲維托莉娜印象最深刻，「她長得很漂亮，臨場移位快，球落點預測又準，打法夠犀利。」李亞軒自上月台北海碩盃後，持續進行冬訓，「本季進過前200名，拿到第一個WTA雙打冠軍，算滿有收穫，希望台灣公開賽表現更好，目標先過第一場再說！」

從今年高雄到明年台北，這項總獎金50萬美元（約1600萬台幣）職業賽的水準更加提升，至少21名世界單打前100的頂尖高手報名，已是去年的3倍。目前排行最高者，正是暫居全球14席、芳齡22的絲維托莉娜，加上前球后楊科維琪、德國「重砲手」莉絲姬、美國新星貝麗絲、謝淑薇前中國搭檔彭帥、日本悍將土居美咲等；雙打方面，我國詹詠然、詹皓晴姊妹也再度搭檔尋求衛冕，明年元月底至2月5日過年期間，國內外名將的「美麗戰爭」精彩可期。