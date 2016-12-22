柯薇妥娃在家遇劫 持拍左手受傷

柯薇妥娃在捷克家中遇搶，慣用的左手遭歹徒割傷，至少須休息3個月，確定無緣參加明年澳網。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕平安夜前夕歐洲不太平靜，兩座溫布頓網球錦標賽女單冠軍的柯薇妥娃也遇襲！她在捷克家中遭遇持刀歹徒搶劫，甚至被割傷了慣用的左手掌，儘管沒有生命危險，歷經手術至少得休息3個月，等於提前宣告無緣明年初澳洲網球公開賽，事後她害怕到全身發抖說：「身上被刀子劃出好幾道傷口，還好都不是要害，人才沒事。」

當地警方透露，一名男子假冒水電維修工人進入柯薇妥娃公寓，偷竊不成乾脆直接行搶，雙方還曾發生激烈扭打，26歲的柯薇妥娃手掌因此受到刀傷，這名歹徒也趁亂逃逸。不幸中的大幸是，醫師樂觀認為，長達4小時的手術過程順利，柯薇妥娃受傷部位神經和韌帶都已修補，加上她年輕健康，休養復健後可望趕在明年春季重返球場。

左手持拍的柯薇妥娃，身高182公分，體型相當高大，職業生涯贏得19座巡迴賽女單冠軍，包括2011、14年兩屆草地大滿貫金盃，世界女單排名最高第2、現居11席，只是歲末遭遇血光之災，明年前3個月賽事她恐無緣上陣，身心受創損失頗為慘重。