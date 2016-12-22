嘟福好麻吉 國家隊重聚

潘威倫（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕「嘟嘟」潘威倫和「阿福」陽建福這一對好麻吉，過去曾多次攜手征戰國際賽，如今2人又在國家隊聚首，潘威倫說：「很開心，希望一起加油努力。」

潘威倫（右）和陽建福曾多次攜手征戰國際賽。（資料照）

過去潘威倫和陽建福曾一起打過2003年亞錦賽、2004年雅典奧運、2006年WBC經典賽、2006年洲際盃、2008年北京奧運、2010年廣州亞運，2人在國家隊惺惺相惜，私底下也是超級好朋友。

潘威倫和陽建福是國家隊常客，2人也經常與傷痛搏鬥，潘威倫說：「我們之前都受過傷，常互相討論傷勢，怎麼去作調整，我覺得阿福受過傷依然堅持下去，對棒球充滿熱情，值得我們學習，希望未來他所追求的夢想和理想能順利。」

嘟嘟:阿福有機會回中職

昨潘威倫和陽建福在球場小聊一會兒，潘威倫認為陽建福狀況滿好的，也聽說他有自己的一套訓練方式，強度甚至比以前更好，覺得阿福有機會回到中職。

明年經典賽很可能是這一對好麻吉征戰國際賽最終篇章，潘威倫說：「這可能是我和他最後一次打國際賽了，能同隊真的很難得，就一起打拚。」