阿福不放棄追夢 激勵「巨」投廖任磊

廖任磊（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕除了「阿福」陽建福外，日前加盟讀賣巨人的201公分「巨投」廖任磊，昨也首度投入經典賽台灣隊集訓，對於年長他14歲仍不放棄追夢的學長陽建福，廖任磊認為這深刻鼓舞著陣中年輕選手。

廖任磊表示，陽建福被義大釋出，再到日本獨立聯盟打球，一路上都沒放棄，很努力去拚，「我知道獨立聯盟很辛苦，賢拜沒放棄，對我們來說也是一種鼓勵。」

由於台灣隊投手戰力欠缺，雖然廖任磊不在50人名單內，不過，總教練郭泰源仍力邀他和陽建福參加集訓，並列入觀察名單，有機會力拚28人正選名單，明年2月6日前遞交。

廖任磊表示，巨人球團認為台灣隊訓練強度高，鼓勵他先過來練球，現階段就是努力與其他人競爭，並為明年球季作準備，按照自己的步調作調整，其他就不要去想那麼多，想太多反而綁手綁腳。