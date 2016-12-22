SBL》老二之爭 勇士李恩期末考 台啤雙核心帶頭衝
2016/12/22 06:00
勇士洋將李恩表現起伏過大，讓他仍處於「留校察看」的階段。（資料照）
〔記者廖聿偉／台北報導〕富邦勇士和台灣啤酒兩強今晚六點將進行老二之爭，開季前三週霸佔龍頭的勇士近況低迷，近四戰吞三敗，戰績持續下滑，前役戰璞園全隊只出現2次助攻，寫下聯盟最低紀錄，主帥顏行書坦言，「球隊確實陷入小低潮，但本週狀態調整得不錯，碰上台啤將全力搶勝、鞏固第二名的席次。」李愷諺因傷勢缺陣，歸隊後心態變成熟，和于煥亞（見圖）組成台啤後場的「雙核心」。（資料照）
勇士洋將李恩場均貢獻15.1分和12.9籃板，兩項數據皆比上季效力裕隆時大幅下滑，其中籃板球更排在七隊洋將之末；上週面對期末考的首戰，他出戰金酒繳出生涯新高30分、24籃板，但下一戰卻僅剩下11分、10籃板，起伏過大讓他仍處於「留校察看」的階段，李恩表示，「戰績不佳全隊都有壓力，因為我們擁有SBL最豪華的陣容。」李愷諺（見圖）因傷勢缺陣，歸隊後心態變成熟，和于煥亞組成台啤後場的「雙核心」。（資料照）
顏行書強調，「洋將狀況高低潮難免，但我重視的是團隊合作和球隊戰績，若球隊仍敗多勝少，才會考慮李恩去留的問題。」
台啤在撤換態度散漫的洋將歐布萊恩後，近八戰搶下六勝，戰績持續往A段班邁進，主帥閻家驊認為，傷兵李愷諺歸隊，于煥亞改打控球後衛的蛻變和洋將B.戴維斯的拚勁，是球隊戰績長紅的主因。
今夏入選瓊斯盃台灣白隊國手的李愷諺，季初因左膝傷勢缺陣10場比賽，歸隊後未有新人的生澀，成功頂替蔣淯安缺陣的火力，閻總大讚，李愷諺心態成熟，無論是推進快攻或外線穩定度都展現大將之風，成功和于煥亞組成台啤後場的「雙核心」。
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