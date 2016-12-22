SBL》守住菲爾普斯 台銀挑戰5連勝關鍵

老將陳順詳膝蓋傷勢已復原狀況佳，已投入練球。 （記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台銀今晚八點將碰上墊底的金酒挑戰平隊史最佳的五連勝，全隊針對天敵「破壞者」菲爾普斯做戰術演練，菲爾普斯打台銀得心應手，兩戰場均轟下34分、12.5籃板，主帥許智超下達「圍捕令」，此役將不再讓破壞者予取予求。

洋將奈維爾（左）將扮演看守金酒洋將菲爾普斯的重任。 （記者廖聿偉攝）

金酒本季兩勝皆取自台銀，讓上季擔任金酒總教練的許智超顏面無光，還被友人虧說是「回饋鄉親」，他苦笑回應，「球賽有輸有贏，球隊現在士氣高昂，但我仍叮嚀球員，即使對手主控林韋翰受傷也不要輕敵。」

菲爾普斯暫居聯盟得分、籃板雙冠王，台銀中鋒奈維爾被賦予防守重任，他說，「菲爾普斯擁有很好的得分爆發力，尤其是進攻籃板，我們必須積極卡位，不能讓他有太多二次攻擊的機會。」

218公分的奈維爾連兩季效力台銀，他認為本季球隊氣氛改善很多，也產生良好的化學效應，自己也更積極在內線進攻，一改上季多在外線投射的習慣。

台銀「小跑車」李維哲甫獲選第六週最佳球員，上週攻守俱佳的表現成為球隊連勝的靈魂人物；今晚碰上後場戰力吃緊的金酒，李維哲將運用速度和切入破壞力帶領台銀挑戰連勝，他說，「對手主控林韋翰缺陣，只要把菲爾普斯守住，勝率應該非常大。」

氣勢正旺的台銀好事成「雙」，兩名傷兵陳順詳和林郅為傷勢皆已復原七成，預計一月中旬就有機會歸隊，其中拿下第12季SBL MVP的陳順詳，休兵期間進行左膝關節鏡及軟骨重建手術，經過長達半年的復健，昨已隨隊練球，並和隊友進行分組對抗賽。