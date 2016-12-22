SBL》3分鐘靜坐 台銀連勝密技

３分鐘靜坐，台銀連勝密技。（記者廖聿偉攝）

台銀月初苦吞六連敗後谷底反彈，逆勢搶下四連勝，秘密就在每次比賽和練習後的靜坐，主帥許智超表示，連敗期間球員壓力大，靜坐能緩和情緒，也讓選手冷靜思考、回顧比賽過程，思考自己的缺點。

三分鐘的靜坐，球場鴉雀無聲，所有球員都進入沉思，習慣「躺」著思考的奈維爾表示，「靜坐是很特別的方式，激烈運動後能讓我靜下心來放鬆和冥想，球員彼此間也變得更緊密。」

（記者廖聿偉）