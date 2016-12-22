魔物獵人 明年開趴應猿

Lamigo球員王躍霖（後排左起）、Lamigo領隊劉玠廷、台灣卡普空社長、Lamigo球員王柏融與Lamigirls、還有電玩角色合影。（記者陳志曲攝）

手遊電玩廠商CAPCOM，旗下有「快打旋風」、「魔物獵人」等高人氣手遊，今年和Lamigo桃猿合作舉辦「快打旋風卡迷趴」，將「快打旋風」人物復刻到球場，獲球迷熱烈回響。

今年CAPCOM和猿隊再合作，明年球季將推出「魔物獵人」主題趴，邀請玩家、球迷一同進場。

猿隊球星王柏融、王躍霖，和領隊劉玠廷一同出席CAPCOM喬遷餐會。王躍霖談到手遊，說小時候接觸過快打旋風等遊戲，多少有熟悉感，今年看到球迷很熱烈支持球場趴活動，也希望明年能再和球迷同樂。（記者林宥辰）