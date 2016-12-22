追「鋒」行動 傳出的兩隊沒有猿

猿隊在陳金鋒（右）引退儀式上，曾公開表示想留人。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕「台灣巨砲」陳金鋒918引退儀式上，Lamigo桃猿隊曾表達和陳金鋒以教練身分再合作的想法，但隨著鋒哥被經典賽台灣隊延攬，猿隊則不支援中職以外單位主導的國際賽，間接導致效力猿隊11年的鋒哥，明年恐不會穿上猿隊球衣執教。據傳富邦悍將、中信兄弟等球隊，都有意延攬陳金鋒，可能擔任形象大使等職務。

執教經典賽 有違球團政策

陳金鋒受台灣隊總教練郭泰源之邀，是現任台灣隊打擊兼跑壘教練。猿隊領隊劉玠廷昨出席活動，對於明年球季是否和剛退休的球星陳金鋒改簽教練約，劉玠廷語帶保留，說球團已表明，以職業球員為主體的賽事，只支援中職主導之國際賽，鋒哥現擔任經典賽教練，球團接觸前就會多做考慮。言下之意，陳金鋒回桃猿隊任教機率低。

劉玠廷重申，猿隊立場明確，陳金鋒加入經典賽教練團，和球團政策不同，引退儀式上球隊雖曾公開表達想續留鋒哥的意願，但目前事情發展和預期不同。

猿隊在教練方面找回陳金鋒機率低，後援投手部分則目標補強，球團從戰力外測試會中看上飆速144公里的增菘瑋，有意和他接觸。劉玠廷說，看過增菘瑋的投球影片，認為他比起兩年前控球進步許多，計畫和他接觸，「我們球隊的後援投手戰力較薄弱，合適的投手都會考慮。」