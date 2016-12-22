山田哲人飆薪 追平一朗紀錄

山田哲人（取自日刊體育網站）

〔記者吳清正／綜合報導〕養樂多隊二壘手山田哲人加薪1.3億日圓（台幣3572萬元），明年年薪3.5億日圓（台幣9615萬元）打破隊史日本球員最高薪紀錄，高中畢業球員第7個球季年薪突破3億日圓大關，則追平鈴木一朗的紀錄。

山田哲人今年打擊率0.304、全壘打33支、盜壘30次，連兩年達成「333」紀錄，並打下102分打點，年薪一舉刷新青木宣親創於2011年的隊史日本球員最高薪3.2億日圓紀錄。

山田哲人表示，能夠獲得球團的高評價，感到很光榮；不過，今年雖然再度寫下「333」紀錄，球隊只打到第5名，是令人遺憾的一個球季。明年除了要連3年達成「333」，更要幫助球隊拿下央聯冠軍，也要幫助日本隊贏得經典賽冠軍。

曾經和山田哲人一起創下「333」紀錄的軟銀隊柳田悠岐，今年因傷只出賽120場，雖然打擊率仍有0.306，但全壘打18支和打點73分都大幅滑落，被減薪1000萬日圓（台幣275萬元），明年年薪2.6億日圓（台幣7143萬元）。