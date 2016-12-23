3分火箭砲 射落丹總老東家

哈登轟下27分、14籃板，助火箭擊敗太陽。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕火箭前役遭強敵馬刺擊敗，十連勝畫下句點，昨拿太陽出氣，「大鬍子」哈登轟下27分、14籃板，助火箭125：111擊敗太陽，近12戰拿下11勝。

在「跑轟大師」丹東尼執教下，火箭本季改用三分砲火攻城掠地，目前團隊於三分線出手1128次，命中423球，皆是聯盟之冠，三分球進球數比進攻華麗的勇士多出78顆，昨日再用高達47.7％的三分球命中率，飆進18記三分彈，成功射落太陽。

火箭流暢的三分煙火秀，讓太陽球迷憶起昔日榮景，丹東尼曾於2003至2008年球季執掌過太陽兵符，當時在MVP奈許的帶領下，太陽一度成為西部強權，可惜始終與總冠軍擦身而過，昨丹東尼率隊造訪鳳凰城，球迷也用熱烈的掌聲歡迎，丹東尼說，「在這裡有段美好的回憶，是人生很特別的經驗。」