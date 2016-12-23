得分王爭霸 魏少飆贏戴維斯
2016/12/23 06:00
魏斯布魯克（右）轟下42分，坐穩得分王。
（今日美國）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕佔據聯盟得分榜前兩名的魏斯布魯克和戴維斯兩人同場飆分，戴維斯攻下34分、15籃板，但魏斯布魯克技高一籌，轟下全場最高42分，外加10籃板和7助攻，助雷霆121：110獵殺鵜鶘，面子裡子雙贏。
前雷霆一哥杜蘭特今夏加盟勇士，魏斯布魯克獲得無限開火權，場均攻下31.3分暫居聯盟得分王，此役是他本季第四度得分飆破40大關，追平戴維斯並列聯盟第一。
鵜鶘一哥戴維斯也是數據魔人，場均貢獻29.8分緊追在魏斯布魯克之後，同時每戰能送出2.7記麻辣鍋，暫居聯盟阻攻王，兩人皆是本季MVP的大熱門。
但此役主宰勝負的並非兩位得分高手，而是雷霆的西班牙23歲菜鳥後衛阿比恩斯，前三節打完雙方僅3分差距，但末節初阿比恩斯連砍9分，率隊拉出11：0的攻勢奠定勝基，也讓魏斯布魯克獲得喘息，鵜鶘主帥詹崔坦言，阿比恩斯改變了戰局，鵜鶘因低估而付出慘痛的代價。
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