李振昌加盟洛磯 經典賽恐退出

李振昌（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕今年轉戰西武隊的李振昌可望重返美職，據了解，李振昌已經和洛磯隊達成小聯盟合約協議，並獲邀參加大聯盟春訓，李振昌可能因此不參加經典賽。

李振昌今年被印地安人隊將合約轉賣給西武隊，簽訂1年8400萬日圓（約2309萬台幣）合約，但表現不如預期，只後援出賽19場投16.2局，防禦率6.68，季後被戰力外釋出。

李振昌回台後跟著富邦悍將練球，日前曾向經典賽台灣隊報到，但是只參加集訓一天就離隊，和洛磯隊達成合約後，為了專心準備春訓，爭取上到大聯盟的機會，可能不參加經典賽。