看不見未來 無奈退出企排聯賽

王宏祺（記者林岳甫攝）

王宏祺

〔記者林岳甫／台北報導〕「說實話，參加企業排球看不到未來，沒必要繼續浪費公司的錢。」新竹力晶在2006年投入由排球協會成立的企業聯賽，結果僅兩季就退出，時任球隊總教練王宏祺決定擔任連署發起人，並將當年退出企業聯賽的原因公諸於世。

王宏祺曾是中原大學乙組排球選手，畢業後進入力晶科技，先在新竹高中義務指導排球隊。為協助中原大學學弟找出路，他向公司爭取籌組排球隊，並以產學合作為目標，不只要給球員舞台打球，還能擁有一份穩定的工作。隨後王宏祺擔任力晶總教練，一手包辦行政事務，凡於外地比賽都住台南長榮、花蓮美侖、台北王朝等飯店，給予球員最好的照顧。

參加企排要繳台幣200萬元給排協運用，球員薪資由排協統一發放，力晶力主自行敘薪並經營球隊特色，每年付台幣30萬行政費給排協，但王宏祺對協會舉辦賽事方式感到失望，他身為總教練，無法自行掌握選手組訓，得接受協會安排球員入團，找贊助更被協會拒絕，無奈只好退出企業聯賽。

王宏祺感嘆，若力晶做出效果，也許還能吸引同樣來自新竹園區的大公司投入，「原本願意花10年去組建球隊，給選手穩定工作與比賽機會，可惜我看不到聯賽的未來，再繼續浪費錢只會對不起公司。」

王宏祺認為，好的行銷能使比賽規模壯大，造福更多選手，排協卻不願在這塊耕耘，他在2013年著手打造奇士美業餘聯盟，建立完整賽制，開放各隊自行尋找贊助商，還有官方網站記載歷屆紀錄與即時成績等，全是企業聯賽所沒有的，女子組竟已達23隊，男子有8隊，他自豪表示：「我能一人架設網站並做宣傳，即便做起來很辛苦，但也證明一樣可以將比賽平台辦好。」