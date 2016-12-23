切身之痛 戴資穎力挺連署

世界球后戴資穎響應連署活動。（取自網路）

〔記者廖聿偉／台北報導〕因球鞋事件差點遭羽協禁賽的世界球后戴資穎，甫於杜拜拿下年終賽冠軍凱旋歸國，立刻參與連署，並呼籲「穎迷」共襄盛舉，用行動一起改變台灣的體育環境。

里約奧運期間戴資穎因未穿贊助球鞋，險遭協會懲處，讓小戴力挺體育改革，她不僅參與連署，也在臉書專頁分享連署訊息，昨晚已超過2000人按讚。

上個月初宣布退出國家隊的「光頭神舉」黃培閎，第一時間也在個人粉絲專頁上，表達對連署活動的支持，他希望大家能一起來拉台灣體育一把、給台灣體壇一個改變的機會。

高人氣的小戴將於24日耶誕夜，出席高雄市政府體育處舉辦的球迷會，這也是她首次以世界球后的身分與「穎迷」互動。