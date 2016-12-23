諸羅山盃少棒賽》偶像山田哲人 仙台菅原開轟致勝

仙台菅原琉生昨開轟，他的偶像是日職球星山田哲人。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕諸羅山盃少棒賽日本仙台隊打者菅原琉生，昨16強賽對戰北市福林藍隊，第4局他一棒揮出左外野陽春砲，幫助球隊以2：0贏球，菅原的偶像是日職養樂多強打者山田哲人，夢想是未來能打職棒。

包含昨天這一發陽春砲，這屆諸羅山盃菅原已轟出兩支全壘打，他說，在日本都打硬式棒球，他只打過一支全壘打，這次一口氣敲出兩轟，已超越過去總和。特別的是，菅原每一次擊球前，都會用球棒指向投手並大聲喊叫，他說，這是讓自己有信心的方式。

菅原的夢想是成為一名職棒球員，他最欣賞連續2年締造3成打擊率、30轟、30盜的全能打者山田哲人，菅原說，山田揮棒速度很快，而且很會打全壘打。

只是8強賽對上同樣來自日本的福島隊，仙台隊慘遭完封，無緣晉級4強，賽後菅原臉上難掩失落，對於無法挑戰冠軍顯得相當難過。