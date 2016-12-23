諸羅山盃少棒賽》棒球少女陳貞燕 二刀流闖江湖

桃園龍安少棒女將陳貞燕（記者羅志朋攝）

雖先發敗投 龍安教練按讚

〔記者羅志朋／嘉義報導〕桃園龍安少棒六年級女將陳貞燕投打「二刀流」，昨16強賽對日本IBA東西隊，雖只先發2局被敲4安失4分承擔敗投，不過教練鄧新翰讚許陳貞燕在本屆諸羅山盃投打俱佳，是陣中表現最好的選手，也是個人代表作。

將升上國中 最欣賞大師兄

陳貞燕就讀國小三年級時，因體育老師推薦而接觸棒球，進而進入棒球隊，明年她將升上國中，因為是女生，陳貞燕清楚自己能打棒球的日子並不多了，她說，「之後會選擇念書，可能不會再打球了。」至於她最欣賞的球員是中信兄弟「大師兄」林智勝，原因是「他很厲害」。

龍安少棒教練鄧新翰現年24歲，就讀桃園仁和國中時曾接受棒球科班訓練，上了高中以後只打過社團性質棒球隊，去年來到龍安少棒當教練，帶兵方式以愛的鼓勵代替責罵。

昨龍安少棒以0：4敗給日本IBA東西隊，鄧新翰說，「可惜，我們沒有對方這麼細膩。」身為虔誠的基督徒，鄧新翰表示，「能當少棒隊教練來打諸羅山盃，這是上帝帶領我的，相信明年小球員會表現更好。」