人氣王換他 朱億宗「粉」意外

台啤朱億宗（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕本季SBL明星賽票選進入最後倒數階段，台啤「小粉」朱億宗10月剛完成終生大事，將喜氣延續至今，暫時擠下達欣一哥周儀翔，搶下人氣王寶座。

朱億宗私底下因老婆的喜好，也跟著酷愛粉紅色，從背包到場上所穿的襪子、球鞋均為粉紅色，意外博得「小粉」綽號。朱億宗本月初開始穿上粉紅戰靴於場上奔馳，成為最醒目的球員之一，如今還「意外」暫居明星賽人氣王，目前網路投票共獲得6366張、現場投票則為791張，以總積分3021分領先群雄。

其實，朱億宗從未想過會成為人氣王，甚至覺得自己就只是個綠葉球員，應該跟明星賽沾不上邊，生涯僅在第11季曾參加盛會，他說：「是隊友林瑞堃跟我說，我才知道自己變成人氣王，我本季才剛從達欣加盟台啤，沒想到現在就有球迷願意支持我，真的很謝謝球迷支持，我會努力用實質成績報答大家。」

至於有沒有偷偷動員家人、朋友幫忙投票？他笑說：「我父母每天都會在網路幫我投1票，可是我跟老婆根本就沒有投過票，真的很謝謝球迷支持。」