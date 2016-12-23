澳網打假 總獎金飆到11.6億

澳網女單衛冕者柯珀。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕重賞之下必有勇夫！2017年澳洲網球公開賽1月16日開打，為激勵選手並杜絕打假球歪風，大會宣布總獎金提升到賽史最高的5000萬澳幣（約11.62億台幣），比今年4400萬澳幣還多出14%。

一戰出局也有116萬

其中男、女單打冠軍獎金各370萬澳幣（約8600萬台幣），即使會內一戰出局也有5萬澳幣（約116萬台幣），整體行情水漲船高。

澳網主席提列表示，此次包括資格賽在內，特地提高前幾輪獎金，像首輪「加薪」幅度約30%，這對實力與名氣都沒那麼頂尖的選手來說，遠道而來提前落馬也不致損失慘重，「我們相信這樣至少比較平衡，也是種補償。」提列強調，年度4大滿貫率先開打的澳網，向來保障選手權益，「希望改變非球星收支勉強打平的窘態，確保網球是全球最優秀男、女運動員都可維生的職業選擇。」

拒絕國際賭盤商贊助

另一方面，由於今年初英國媒體BBC報導，有份機密調查文件顯示，過去10年多達16位世界前50大高手涉嫌打假球，甚至有一人拿過大滿貫冠軍，而黑名單中光澳網賽事就有8人，連塞爾維亞前世界球王喬科維奇都被影射，因此澳網為求自清，已拒絕國際賭盤企業廣告繼續贊助，同時大方加碼，讓很可能前幾輪止步的低排名選手，獲得更多獎金補助。