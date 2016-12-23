拚澳網大紅包 盧彥勳泰國熱「肌」

盧彥勳（前）把握機會冬訓，將連續12年在澳網男單會內賽爭取佳績。（取自盧彥勳臉書專頁）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳網加碼獎金，對台將當然是好消息，我國已有盧彥勳、謝淑薇、楊宗樺／謝政鵬、詹詠然／詹皓晴、莊佳容、詹謹瑋等好手，提前取得男、女單打或雙打的會內門票，眾人也都把握機會加強冬訓，期待明年元月大滿貫爭取佳績，名利雙收拚紅包。

33歲的盧彥勳寶刀未老，今年雖因傷缺席近半賽季，復出後贏得4座ATP挑戰賽金盃，生涯累計26冠，穩居「挑戰賽之王」！正在泰國揮汗苦練的「寶島一哥」，目前世界男單排名來到64，直接躋身澳網男單會內128籤，這位爸爸級選手也期待明年再創高峰。盧一哥即將連續12年角逐澳網男單會內，過去最佳為2009、2012年勇闖第3輪（32強）。

快滿31歲的謝淑薇，現今排名來到全球女單87，可望第6度出征澳網女單會內，她曾在2008年打進第4輪（16強）。女雙方面，暫居第12席的詹詠然／詹皓晴姊妹應可榮膺澳網種子，詹詠然2007年與莊佳容聯手拿下亞軍，迄今仍是台將澳網最佳戰績。