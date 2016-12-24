神似穀保「蔡董」被當綽號 丁子坡︰很喜歡呀

東園少棒四年級小球員丁子坡，長得很像穀保家商棒球隊教練蔡明堂，所以大家都叫他蔡董。（記者羅志朋攝）

「嘿，蔡董！」諸羅山盃台北市東園少棒D隊小球員丁子坡，被眾人尊稱為蔡董，這是怎麼回事？

穀保青棒教練「蔡董」蔡明堂（資料照）

原來丁子坡長相神似穀保青棒教練「蔡董」蔡明堂，說起話來有著天生喜感，於是，東園總教練賴敏男幫他取綽號「蔡董」，喜歡這綽號嗎？他瞇著雙眼笑說，「很喜歡呀。」

丁子坡父親過去是乙組球員，耳濡目染下也愛上棒球，賴敏男說，丁子坡球技和功課都不錯，經常考班上第一名，很聽話；丁子坡是Lamigo球迷，最欣賞的球員是鍾承祐，他說，「我知道蔡董啊，未來目標進穀保打球。」過幾年或許「大小蔡董」就有機會在穀保攜手奮戰。

昨諸羅山盃低年級組冠軍戰東園D隊以1：3不敵日本新潟JBC-JT，屈居亞軍，擔任先發第4棒的丁子坡沒敲安打，未能奪冠會不會難過？他搖搖頭表示不會，隨即快跑離開。（圖文：記者羅志朋）