終結5年抱憾 王泰崴當選桌球國手

合庫桌球小將王泰崴當選國手。（桌協提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕過去5年總是「差那麼一點」的合庫小將王泰崴，昨在106年度桌球國手選拔賽男子組第一次決賽，連退江宏傑、孫嘉宏兩名現役國手，和一銀好手廖振珽攜手出線，打拚多年終於一圓國手夢，也證明自己的實力。

廖振珽連續4年當選國手。（桌協提供）

20歲的王泰崴屬於大器晚成的球員，少年國手、15歲國手都和他無緣，直到高一當選18歲國手後才在桌壇嶄露頭角。曾獲全國錦標賽男單亞軍的王泰崴，過去多次角逐國手選拔賽都鎩羽而歸，他說：「每次都差一點，每次打完國手選拔都想放棄桌球。」

最後，王泰崴還是堅持了下來，為了備戰這次國手選拔，他特別到廣東移地訓練兩次，做足準備，終於迎來勝利果實，他說：「這次我放下想贏的心，不去想太多，在場上就徹底執行戰術。」

王泰崴說，這次當選國手也對一路上幫助他的教練江鈞維、家人有所交代，讓今年畫下完美句點，接下來將力拚明年世大運國手資格。

廖振珽連4年當國手

剛奪下世界巡迴賽年終總決賽21歲組男單冠軍的廖振珽，同樣戰無不勝，最後在衝關賽以3：1力退昔日亞青男雙金牌搭檔溫洧傑，連續4年當選國手。廖振珽透露，打完年終賽就感冒迄今未癒，沒什麼練球，這次也未設定目標，只是刻意把打球節奏放慢，能在第一次決賽就當選，有些出乎預料。

女子組方面，第一次決賽全看國泰隊表演，鄭先知直落三擊退隊友劉昱昕，領到第7張國手證書；林佳慧則以3：2力克李昱諄，第13次入選國手。