義助麟洛失親兄弟 捐款帳戶成立

大溪高中日前發生工地鷹架倒塌意外，造成5名工人身亡，其中廖忠仁和黃秀美為夫妻檔，兩人有一對在屏東麟洛國中棒球隊打球的兒子，就讀國三的廖紹明和國二的廖緯捷，麟洛國中教練王子燦呼籲各界伸出援手，幫助廖家渡過難關。

前天經媒體報導，許多人都在詢問捐款方式，盼雪中送炭，王子燦和有關單位開會研議，最終決定各界善心捐款存入廖紹明帳戶，日後也將成立基金會；相關捐款帳戶如下：郵局局號0011341、帳號0602204、戶名為廖紹明。

（記者羅志朋）