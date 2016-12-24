兄弟新帥出爐 「美」 極了

中信接手的第4年正式邁入美式球風，宣布聘請史耐德擔任隊史首位美籍總教練。（取自網路）

史耐德小檔案

中信兄弟歷任外籍總教練

台灣職棒歷任非日籍外籍總教練

聘大聯盟資歷史耐德

〔記者徐正揚／台北報導〕中信球團趕在耶誕節前1天，送給球隊一份非常特別的耶誕禮物：隊史含兄弟象時期第1位美籍總教練，具有美國大聯盟背景的史耐德（Cory Snyder）。

將主持元月18日春訓

領隊楊培宏指出，球團經過1個多月慎重討論，從多位具大、小聯盟經歷的教練中選出最後人選，由球團董事長陳信揚親自飛往美國面試，最後決定聘請54歲的史耐德，他預計明年抵台，並主持元月18日的春訓開訓。

隊史首位美籍總教練

兄弟象時期曾出現4位外籍總教練，因為強調日式球風，森下正夫、山根俊英、中山俊丈、中込伸清一色是日籍；中信接手後首次延攬外籍教練，路線就改走美式，楊培宏說：「這個人事決定，展現我們尋求突破的決心。」

楊培宏強調，過去10年世界棒球轉向美式球風，連日職、韓職都不例外，明年是中信接手第4年，球隊面臨重要轉型期，球團想要有大突破、大改變，希望可跟上時代，讓球隊愈來愈強，期盼明年球季以全新球風挑戰總冠軍。

楊培宏表示，球隊預計再增加1至2位外籍教練，人選來自球團自聘、史耐德推薦都有可能，並視需要增設數名外籍客座教練，為球隊提供短期指導。

新科墨聯盟冠軍教頭

史耐德於2014~2015年擔任西雅圖水手3A打擊教練，今年擔任墨西哥聯盟Pericos de Puebla總教練兼打擊教練，帶領球隊勇奪暌違30年的總冠軍，也是第4位在墨西哥聯盟奪冠的美籍教頭，球隊本季上壘率與長打率都是聯盟第2，打擊率是聯盟第3。