兄弟新總仔 第三度與台結緣

史耐德曾隨道奇隊訪台打交流賽。（取自網路）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟新任總教練史耐德與台灣頗有淵源，不但曾於1984年洛杉磯奧運與台灣隊交手，1993年還隨道奇隊訪台與中職球隊打交流賽。

史耐德出身楊百翰大學，大一獲選最佳新人，大學時期三度入選全美大學明星隊，1984年是奧運美國隊先發三壘手，幫助美國隊留下銀牌，預賽首戰對台灣隊，現場見證郭泰源飆出當時亞洲最快球速158公里。

史耐德於1984年美職選秀會以第1輪第4指名加盟克利夫蘭印地安人隊，1986年登上大聯盟時改守外野，菜鳥球季就以24轟獲美聯新人王票選第4名，隔年33轟是生涯全壘打單季最高；1992年季後轉戰道奇隊，隔年出賽143場、敲137安皆是生涯單季次高；生涯9年累計打擊率2成47、安打902支、全壘打149發、打點488分。

道奇隊於1993年季後由老闆歐馬力、總教練拉索達親自率領來台訪問，並於台北市立棒球場與中職6隊聯軍進行3場交流賽，史耐德也參與這樁台灣棒球史上首次大聯盟球隊以25人名單訪台的盛事，他這3場都出賽，第1、3戰都是先發右外野手，合計8打數1安打、1打點，被三振3次。