今年最佳僅亞軍 台棒退第4

U18亞洲青棒錦標賽台灣隊獲亞軍。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／綜合報導〕世界棒壘球聯盟（WBSC）昨公布2016年終排名，台灣以積分4261分小降1名到第4名，落在日本、美國、南韓之後。

積分計算的範圍從U12世界盃到成棒國際賽，由賽事名次換算積分，台灣的積分幾乎都來自基層與業餘棒球，賺最大的是拿到亞軍的U18亞洲青棒錦標賽，與拿到第3名的U12亞洲少棒錦標賽；至於U15世界盃、今年最高層級賽事U23世界盃，台灣都獲第7名。

日本在U12、U18、U23世界盃都奪冠，僅U15世界盃獲亞軍，總積分高達5699分，自2014年11月以來穩坐首位；美國4928分仍是第2，南韓以4849分拉下台灣升上第3名，古巴以3857分排第5。