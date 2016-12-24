岱桑當心！ 央聯新洋投來勢洶洶

歐蘭朵夫（資料照，法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕今年大聯盟春訓在皇家與王建民競爭牛棚的歐蘭朵夫，明年轉戰日職中央聯盟養樂多並回任先發，變成陽岱鋼的對手。

巨人搶輸養樂多

歐蘭朵夫有9年大聯盟資歷，最先看上他的日職球隊其實是陽岱鋼的新東家巨人，由於他最快球速可達153公里，主要武器有滑球、變速球，巨人認為他能補強牛棚甚至扛起終結者，同屬央聯的中日對他也有興趣，最後卻由養樂多搶下。

歐蘭朵夫3月趁著行情正好，從皇家行使逃脫權，成為紅人牛棚主力，本季出賽64場創生涯單季新高，交出5勝7敗3中繼2救援、防禦率4.66，明年在養樂多將回任先發，他在大聯盟出賽209場有80場先發，前次先發是2013年效力國民時。