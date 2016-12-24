達欣反撲告「吹」 勇士大勝

勇士包提傑繳出SBL代表作。

（記者林正堃攝）

蘇翊傑因妨礙比賽遭判驅逐出場。（記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／新北報導〕富邦勇士昨6名本土球員得分上雙，「本土洋將」蔡文誠全隊最高20分、林書緯16分，「TJ」包提傑繳出代表作14分，終場以102：86力克龍頭達欣，本季第10勝到手。

包提傑驚天一灌帶士氣

包喜樂胞弟包提傑以華裔球員身分加盟富邦勇士，他昨繳出本季新高14分、9籃板，包含第3節與洪志善合作的驚天一灌，帶起全隊士氣，幫助球隊克服10分落後，他表示，「灌籃的感覺真是棒極了！」

富邦洋將李恩因對抗布拉，提早陷入犯規麻煩，教練顏行書讓包提傑、林孟學上場替補李恩，用速度拖垮布拉，戰術奏效。

顏行書表示，包提傑表現非常好，他有中鋒身材，卻有前鋒的速度，他一直都很想在比賽中灌籃，籃板能力也沒話說。

追分時刻達欣吞3T

昨球場另一焦點出現在末節，達欣追分階段，裁判送給達欣3次技術犯規，蘇翊傑因妨礙比賽遭判驅逐出場，達欣教練邱大宗表示，「感覺他們是帶著情緒在吹判，我能做的只有服從。」

達欣吞下連敗，邱大宗表示，也是給球員一個警惕，第3節沒有抓到對方痛點去打，是落敗關鍵。

今天是台銀耶誕主題日，球員將以耶誕打扮出場，現場將發送免費耶誕帽與卡片，中場遊戲也將加入耶誕元素，帶給球迷滿滿的耶誕大平台。