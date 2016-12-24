男模正式歸位 裕隆煙火秀

裕隆呂政儒切入籃下。（記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕裕隆射手齊發，昨全場11個三分球入網，「男模」呂政儒貢獻4個、「刺青飆客」胡凱翔挹注3記，終場以78：63擊敗璞園，用勝利歡慶耶誕週末。

呂政儒季初韌帶撕裂休兵半個月，復出後命中率一直不理想，昨首節連進4個三分球，全場12分進帳，教練魏永泰形容，「就好像食神歸位那種感覺，政儒歸位了！」

賽前距離生涯4000分里程碑僅29分差，呂政儒表示，他沒有太在乎，當下只覺得太好了，終於找回手感。

升格當父親的呂政儒即將迎接第2個孩子，他透露，次子將於明年1月底報到，「理想目標是有3個孩子，但還是要尊重老婆，她很辛苦。」

裕隆「浪花兄弟」之一的周士淵因右腳踝扭傷缺席3週，昨歸隊仍在找手感，外線5投盡墨，但新生代射手崔國增、胡凱翔聯手投進6記三分球，其中胡凱翔三分球命中率從上季例行賽28.5%上升到41.6%，他歸功於隊上射手群調教。

胡凱翔今年入選亞洲挑戰盃國手，他意識到外線重要性，季前針對出手姿勢做出微調，「我以前出手太快，現在學會更省力、穩定的投法，教練也鼓勵我大膽出手，現在越來越有信心。」