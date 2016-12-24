璞園交換禮物 新台灣人抽到「假的」

璞園隊提前慶祝耶誕，球員交換禮物。（璞園籃球隊提供）

璞園上週提前過耶誕節，教練麥班達抽到咖啡機，他苦笑地說，非常實用，現在他很需要咖啡因來支撐。

璞園球員玩交換禮物但不署名，充滿神秘感，「新台灣人」戴維斯抽到1頂辮子假髮，戴起來相當有喜感。

裕隆今天賽程輪空，球員獲得耶誕夜空檔，球團原本計畫利用休兵日慶祝佳節與交換禮物，但大台北地區餐廳大爆滿，儘管提前訂位依舊撲空，移至下週二歡慶耶誕與跨年。

裕隆去年耶誕節也舉辦交換禮物大會，大男生們絞盡腦汁思考禮物清單，電毯、電暖爐等冷天實用電器卻被球員打槍，被視為最「雷」的禮物，因裕隆宿舍有全年度空調，電暖器顯得不適用。（記者卓佳萍）