UBA／葛記豪虎膽妙算 虎尾科大歷史性一勝

出身HBL乙級東大附中的虎尾科大大三中鋒蘇士軒（右）攻下25分、14籃板。（大專體總提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕105學年度大專籃賽UBA男一級預賽第2階段移師高雄開戰，首戰就小爆冷門，本季首度晉升一級戰場的虎尾科大，在大三中鋒蘇士軒25分、14籃板、4火鍋帶領下，終場77：67擊敗上季決賽第4種子國立體大，收下隊史一級首勝。

虎尾科大的新任主帥葛記豪特別向母隊裕隆請假，專心陪子弟兵奮戰，球員也用好表現回饋。他說，「我也正在適應教練的新身分，和球員一起成長，這場比賽是他們拚出來的。」

葛記豪畢業於高師大，上季至虎科教練團幫忙，卻未掛名任何頭銜，僅是臨場指揮的「黑官」教頭。但他和原虎科教練許高魁搭配無礙，領軍首晉一級，本季小葛正式掌兵符。

預賽第1階段虎尾科大3戰全敗，昨卻爆冷擊敗國體大。葛記豪說，賽前並未針對國體大做沙盤推演，只提醒球員找回自己，找回在二級打球享受比賽的快樂，第1階段因壓力太大，反而無法正常發揮。